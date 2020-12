21 dicembre: oggi è il solstizio d’inverno

Il solstizio è previsto per le 11:02 ora italiana e segna l’inizio dell’inverno. In questo giorno, “il Sole nel suo apparente movimento lungo l’eclittica, ovvero la proiezione dell’orbita terrestre nel cielo, raggiunge la posizione più a sud rispetto all’equatore celeste , che è la proiezione nel cielo dell’equatore terrestre “spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del telescopio virtuale.

‘Ciò significa – prosegue – che nel giorno del solstizio d’inverno, l’arco corrispondente alla traiettoria del Sole sopra il nostro orizzonte boreale è il più modesto dell’anno e, di conseguenza, ci dà la la notte più lunga ”.

Il solstizio è salutato dalla rara congiunzione tra Giove e Saturno, così vicini da poter essere visti insieme nel campo di un telescopio. Naturalmente, questo è un approccio apparente, visibile dalla Terra. Il fenomeno potrebbe essere la stella di Natale dei Vangeli: “nel 7 aC – ha spiegato Masi – la congiunzione tra i due pianeti avvenne addirittura tre volte e fu Keplero a suggerire che lo facessero i Magi. ispirato, anche perché la durata della tripla congiunzione dura mesi e questo è compatibile con l’organizzazione di un lungo viaggio, mentre altri fenomeni, come una cometa, hanno una finestra di visibilità più modesta ”.

Inoltre, nei Vangeli, non si parla di una cometa ma di una stella. Giotto ha continuato a dargli la “ veste ” di una cometa: “dipingendo la scena dell’Adorazione dei Magi nella Cappella degli Scrovegni, ha rappresentato una bella cometa, con grande verosimiglianza perché lo aveva – ha anche visto il passaggio della cometa di Halley ed è stato chiaramente ispirato da questa visione “.

La congiunzione tra Giove e Saturno è uno spettacolo da non perdere e per osservarla meglio, Paolo Volpini, dell’Unione Astronomi Italiani (Uai) consiglia di “aspettare il tramonto e guardare in quella direzione Verso le 17:00 puoi iniziare a vedere i due pianeti molto vicini Il punto più alto è previsto tra le 17:30 e le 18:30 del 21 dicembre. È importante cercare un luogo con l’orizzonte a sud-ovest libero Il fenomeno è visibile a ad occhio nudo, ma con un piccolo telescopio è possibile vedere gli anelli di Saturno e le lune di Giove ”.