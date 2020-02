Coronavirus, due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi

Due turisti cinesi sono i primi casi confermati di coronavirus in Italia. Ad annunciarlo il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa insieme al ministro della salute Roberto Speranza. Per il momento si sa che i due sono una coppia, e che sono state prese tutte le misure preventive necessarie per la situazione. ‘La stanza di hotel dove si trovavano i due turisti è stata sigillata’ ha comunicato Conte.

Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza

🔴 in diretta da Palazzo Chigi https://t.co/XQ4XaGlXV5 — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 30, 2020