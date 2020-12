Pescatori sequestrati: “Siamo stati trattati male in Libia”

I pescherecci di Medinea e dell’Antartide sono rientrati a Mazara del Vallo con i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati giovedì scorso dopo 108 giorni di detenzione.

Le due barche hanno lasciato Bengasi intorno all’una di notte di venerdì e hanno guidato per quasi 60 ore. Familiari e funzionari li aspettano al molo.

“Li conosco, sono grandi uomini”, ha detto Marco Marrone, armatore di Medinea, nel porto di Mazara del Vallo. ‘Oggi è Natale, pochi giorni prima. Spero che questa storia sia uno stimolo per unire la Marina di Mazara, che ha subito almeno 50 dirottamenti nella sua storia, e per aiutare il governo a risolvere la questione dei confini marittimi della Libia. “Ha aggiunto.

I pescatori delle due barche ormeggiate al molo di Mazara del Vallo hanno lasciato il ponte e li hanno salutati. I parenti e altri pescatori inviano baci dal basso verso l’alto. Al molo del porto di Mazara, vedrai tre palloncini che riflettono i colori della bandiera italiana.

Tutti i 18 sbavature golosi dei pescatori rientrati a Mazara del Vallo sono risultati tutti negativi. I marinai sono scesi dalle barche per eseguire la prova Antikovid presso il padiglione Usca dell’Asp a Trapani. Contestualmente agli strisci rapidi sono stati realizzati anche strisci molecolari, il cui risultato sarà noto dopo almeno sei ore.

“Siamo stati trattati molto male, ma sono contento di essere qui”, ha detto Pietro Marrone, comandante del peschereccio Medinea, che ha scambiato due parole con i giornalisti uscendo dal porto di Mazara del Vallo. Un altro membro dell’equipaggio, un tunisino, ha detto dalla finestra: “Abbiamo passato settimane a piedi nudi. Ci hanno trattato molto male”.

Al commissariato di Mazara del Vallo sono iniziati gli interrogatori dei marinai sui pescherecci Antartico e Medinea. La Procura di Roma ha aperto un caso investigativo dopo il rapimento di 18 membri dell’equipaggio in Libia. I pescatori vengono interrogati dai militari Ros in una delegazione del Pubblico Ministero. Quattro persone vengono intervistate. Gli interrogatori continueranno domani.