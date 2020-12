Speranza: “Tampone a chi proviene dall’Inghilterra”

È una variante che accelera il virus. “Le informazioni iniziali dicono che non fa più danni, ma provoca più infezioni. Questo è ancora un problema molto serio. Dalle prime informazioni, i vaccini sembrano funzionare comunque, ma sono necessarie informazioni più “solide”. Il ministro della Salute Roberto Speranza E ‘quanto ha affermato durante il programma “Mezz’ora in +” di Lucia Annunciata. ‘Ieri sera ho consegnato le nostre piante agli uffici per controllare le sequenze del genoma nel nostro paese. È imperativo eseguire tutti i controlli necessari. ”

“Ho firmato un nuovo regolamento che blocca i voli dal Regno Unito e vieta l’ingresso in Italia a coloro che li hanno attraversati negli ultimi 14 giorni. Chiunque sia già in Italia e provenga da quella zona deve sottoporsi a un regolamento Smear of antigene o molecolare contattando i reparti di prevenzione “: scrive il ministro in un post su Facebook. “La variante Covid recentemente scoperta a Londra è preoccupante e deve essere studiata dai nostri scienziati. Nel frattempo, intraprendiamo la strada della massima cautela.