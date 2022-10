Chi guadagna dall’inflazione: i discount «cannibalizzano» gli ipermercati

Anche Istat, nella sua ultima indagine, ha fotografato una dinamica importante: a luglio il fatturato dei discount è cresciuto del 12,3%, staccando di almeno 5 punti sia il canale degli ipermercati che quello dei supermercati.

Il caro prezzi si abbatte sui bilanci delle famiglie. Cresce così il ricorso ai discount alimentari: un cambio di abitudini e consumi per far quadrare i conti della spesa. Gli ultimi dati elaborati da Nielsen like4like per Fida Confcommercio e Federdistribuzione mostrano un balzo di oltre il 10% del fatturato a settembre. Per Donatella Prampolini di Fida «i discount hanno cannibalizzato i canali dei super e ipermercati», mentre per Federdistribuzione il dato conferma un trend di crescita in evidenza già da tempo.

Letture diverse, ma una cosa è certa: il discount è l’unico canale nel settore del commercio alimentare ad aver aumentato il numero di pezzi venduti. Nel periodo gennaio-agosto 2022 i “market low cost” registrano una crescita dei volumi di vendita di quasi 3 punti rispetto alla stessa fase dell’anno precedente. Anche Istat, nella sua ultima indagine, ha fotografato una dinamica importante: a luglio il fatturato dei discount è cresciuto del 12,3%, staccando di almeno 5 punti sia il canale degli ipermercati che quello dei supermercati.

Il discount, quindi, è sempre più una tappa obbligata per gli italiani che perdono potere d’acquisto. Prampolini non ha dubbi: «È un dato che segue la pancia delle persone: la gente si spaventa, ha timore del futuro e cerca di risparmiare sulla spesa. È successo anche con la crisi del 2009. Man mano che le bollette crescono, cresceranno anche i fatturati dei discount».