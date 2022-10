Il “quitfluencer” convince 5 persone su 10 a lasciare il proprio lavoro: chi è e perché il 30% dei lavoratori è pronto a dimettersi

La ricerca “Global Workforce of the Future” di Adecco Group analizza il fenomeno delle Grandi Dimissioni e le sue evoluzioni

Identikit del quitfluencer: un dipendente che lascia il proprio lavoro e, con il suo esempio, spinge gli altri a fare lo stesso. Ad aver portato alla luce questa figura e la portata del fenomeno è il “Global Workforce of the Future”, il terzo report annuale sulle prospettive della forza lavoro globale dell’Adecco Group, agenzia leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane.

Secondo lo studio, oltre un quarto (27%) dei lavoratori cercherà di cambiare lavoro nei prossimi 12 mesi. Le motivazioni alla base di questa scelta sono varie, vanno dallo stipendio alla necessità di un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata, ma soprattutto non sottovalutano il ruolo del quitfluencer, che, come osserva il Country Manager del Gruppo, Andrea Malacrida, «sta incidendo sensibilmente sulle Grandi Dimissioni».

I dati analizzati dallo studio

Come accade per gli sbadigli, chi mostra di lasciare il lavoro – all’interno di un contesto lavorativo o sui social – “contagia” chi gli sta intorno in maniera del tutto inconsapevole. Il 70% delle persone che vedono un collega dimettersi prende in considerazione di fare lo stesso, mentre il 50% lo fa sul serio. «La capacità dei dimissionari di influenzare i colleghi a licenziarsi a loro volta comporta un vero e proprio effetto domino a cui bisogna prestare grande attenzione, soprattutto perché i più colpiti sono i giovani», con il 25% di probabilità in più di essere influenzati in questo senso, in quanto particolarmente attenti «al clima e ai valori presenti in azienda», spiega Malacrida.

Lo stipendio è ancora il principale fattore di spinta verso le dimissioni. Solo in Italia, il 61% dei lavoratori ritiene che il proprio salario non sia sufficiente a fronteggiare l’aumento dei prezzi dettato dall’inflazione. Ma questo accade quando le persone non si sentono incluse nell’ambiente lavorativo. In tal caso, lo stipendio diventa il sesto motivo e, nella stragrande maggioranza dei casi, ciò che spinge i lavoratori a rimanere nel proprio posto di lavoro è la felicità, la stabilità sul lavoro e a casa, i colleghi e la flessibilità che viene loro concessa. I numeri sono chiari: il 75% dei rispondenti predilige datori di lavoro interessati al benessere.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalle attività di upskilling e reskilling, «un valido strumento di retention per le aziende, in grado di fornire ai dipendenti i mezzi utili per crescere dal punto di vista professionale e ritrovare la giusta motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro. Così come una maggior attenzione al welfare, all’equilibrio tra lavoro e vita privata e un clima professionale di fiducia e flessibilità», conclude Malacrida.

Il fenomeno sui social media

Su social network TikTok – i più frequentati dalle nuove generazioni – il tema della salute mentale sul lavoro è molto sentito. L’hashtag #quityourjob raggiunge 176 milioni di visualizzazioni sulla prima piattaforma e più di 98mila contenuti sulla seconda. C’è chi racconta come è cambiata in meglio la propria vita, dopo aver avuto il coraggio di lasciare il lavoro che li aveva mandati in burnout (esaurimento, ndr.). Chi dà consigli su quando è arrivato il momento di licenziarsi e su come fare, e chi, invece, racconta la propria esperienza con ironia.