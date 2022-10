Il gas torna sotto i 120 euro al MWh, borse in calo sulla scia di Wall Street

Il prezzo del gas torna scendere, dopo l’accordo raggiunto in extremis al Consiglio europeo sull’energia. Il future di novembre torna sotto i 120 euro al megawattora, a quota 119,50, -6%. Ieri c’era stata una inversione di tendenza rispetto alla discesa dell’ultima settimana: il prezzo era salito del 13% toccando quota 127 euro.

Cambio di verso anche per i mercati: dopo una fase di rialzi Milano apre in calo, -0,75% per il Ftse Mib. Nel resto d’Europa Londra -0,16%, dopo l’annuncio di dimissioni della premier Liz Truss, Francoforte -0,63%.

A segnare l’inversione di marcia ieri il balzo del rendimento dei titoli di Stato americani al 4,26%, cioè il massimo dal 2008.

Balzo che ha portato a prevalere il segno meno a Wall Street: Dow Jones -0,30%, Nasdaq -0,61%. Tra i titoli del Nasdaq in evidenza Tesla, -6,65% dopo la diffusione dei dati trimestrali.

Anche in Asia nella notte hanno prevalso i ribassi: Tokyo -0,43%, Hong Kong -0,04%, Shanghai invece in lieve rialzo, +0,13%.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Diasorin (+1,24%) e Bper Banca (+1,05%), maggiori ribassi per Moncler (-2,22%) e Interpump (-2,87%).

Il rendimento del Btp decennale è al 4,80%, o spread con il Bund tedesco è di 236 punti base, +3 punti rispetto a ieri.