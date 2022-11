Il tribunale francese condanna l’ex comandante dei ribelli liberiani per atrocità

Kunti Kamara condannato all’ergastolo per complicità in crimini contro l’umanità.

Un tribunale di Parigi ha fatto la storia condannando un ex comandante ribelle liberiano per complicità in crimini contro l’umanità secondo il principio della “giurisdizione universale”.

Kunti Kamara è stato anche ritenuto colpevole di atti di barbarie, tra cui tortura, cannibalismo e lavoro forzato durante la prima guerra civile del paese più di 25 anni fa. È stato condannato all’ergastolo.

Il processo di tre settimane è stato il primo in Francia a carico di un sospetto non ruandese accusato di atrocità in tempo di guerra da quando il tribunale per i crimini speciali contro l’umanità è stato istituito a Parigi nel 2012. Dopo il verdetto, arrivato mercoledì tardi dopo che i giudici hanno deliberato per 10 ore, Alain Werner, un avvocato per i diritti umani e direttore di Civitas Maxima, ha affermato che il processo ha mostrato che esiste un ricorso legale per le vittime di atrocità, anche quelle commesse in conflitti a lungo dimenticati.

“Si tratta di una pietra miliare incredibile e di un enorme risultato per le vittime e i testimoni, uno dei quali è stato così traumatizzato anche oggi che è crollata a testimoniare”, ha detto Werner al Guardian.

“La Liberia è uno dei paesi più poveri del mondo e ancora le persone interessate hanno potuto organizzarsi e ottenere giustizia. Sono stati dimenticati dal loro stesso governo, sono stati dimenticati dalla comunità internazionale e ci sono voluti 10 anni, ma sono comunque riusciti a ottenere giustizia.

“Questo è un messaggio di speranza per tutte le vittime dimenticate dei conflitti e un messaggio particolarmente importante in questo momento buio con la guerra in Ucraina. Questo è un processo per portare speranza a ogni singola vittima di crimini di guerra”.

Kamara, 47 anni, ha ammesso di essere un comandante locale del Movimento di liberazione unito della Liberia per la democrazia (Ulimo), una delle tre milizie ribelli schierate contro il Fronte patriottico nazionale della Liberia (NPFL) di Charles Taylor durante la prima guerra civile liberiana tra il 1989 e il 1996 a in cui morirono circa 200.000 persone. Taylor è diventato presidente nel 1997 ed è rimasto in carica fino al 2003. Nel 2012 è stato condannato a 50 anni per crimini di guerra.