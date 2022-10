Reddito di cittadinanza: in un anno e mezzo truffe per 15 milioni

A Napoli e provincia 662 i denunciati. Altri undici a Sabaudia, in provincia di Latina. Quasi 15 milioni di euro percepiti illegalmente da 662 “furbetti” del reddito di cittadinanza. A tanto ammonta la truffa scoperta su Napoli e provincia durante un ciclo di indagini durato un anno e sei mesi. Secondo i Carabinieri hanno tutti ricevuto denaro senza averne titolo causando una voragine nel bilancio statale che ha assorbito 14.648.248 euro e sei centesimi.

Con la terza tornata di controlli, avvenuta tra aprile e ottobre, la somma rilevata è di 2.962.551,06 euro. E ancora una volta si è proceduto analizzando il territorio in tre macro-aree: Napoli (con Pozzuoli, Monteruscello, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Ischia, Procida, ndr), comuni della provincia a Nord (area giuglianese compreso litorale, Castello di Cisterna e area a nord del Vesuvio, area maranese, Casoria e comuni limitrofi e area nolana) e sud (vesuviano lungo la costa, area di Torre Annunziata, Torre del Greco, Volla, Ercolano, Cercola, penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e Capri).

I carabinieri hanno rilevato il picco di irregolarità nei quartieri Stella, San Carlo Arena, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale, Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli.

In particolare salta all’occhio, tra le persone che hanno beneficiato di denaro illecitamente, il caso di una donna, di Cercola, recentemente raggiunta da un ordine di carcerazione. La 58enne è stata tradotta al carcere di Santa Maria Capua Vetere e sconterà 3 anni, 7 mesi e 16 giorni di reclusione per usura, rapina ed estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso.

Estorsione il reato ipotizzato anche per 2 persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare per corruzione elettorale in concorso. Anche in provincia di Latina è stata recentemente scoperta una rete di percettori illeciti. Otto uomini e tre donne, tra i 23 e i 70 anni, dovranno rispondere dell’accusa di truffa ai danni dello Stato per un totale a 54.327,67 euro.