Il boom delle cargo bike: merci e bimbi portati sulle due ruote

Si vedono sempre più spesso: bici “capaci” adatte al trasporto di merci e persone, soprattutto bimbi. Sono le cargo bike, meglio se a pedalata assistita. Due ruote (ma anche tre), che hanno conquistato una nicchia di mercato sempre più ampia con l’assistenza elettrica che ha amplificato l’usabilità: più chili da trasportare (alcuni modelli fino a 200 Kg), meno fatica e più chilometri da percorrere con le eCargo.

Un fenomeno promettente, che nella transizione verso la sostenibilità convince sempre più aziende private e società di delivery. Il colosso Amazon ha di recente annunciato l’apertura di hub della micromobilità per fare consegne più sostenibili nel centro di Londra usando le cargo bike. E nei prossimi mesi altri hub di e-cargo bike seguiranno in tutto il Regno Unito.

Nel resto d’Europa la tendenza si è consolidata negli anni, con tantissimi esempi di riconversione dei trasporti pubblici e privati in chiave sostenibile. In bici da carico viaggiano le consegne di Dhl ad Amsterdam e Utrecht, ma anche tra i viottoli scoscesi di Lisbona, come anche a Strasburgo dove sono operative per molti servizi pubblici, come il trasporto di persone disabili e per la manutenzione stradale. Ikea in Spagna e Germania offre il servizio di cargo ebike per i clienti che si vogliono portare gli acquisti a casa e a Copenaghen alcune bici cargo sono diventate taxi. In Polonia i piccoli imprenditori possono fruire in prestito di cargo bike per incrementare business e servizi ai clienti. E via discorrendo, con iniziative simili in tutta Europa, che puntano a decongestionare il traffico cittadino causato dai sempre più invasivi servizi di delivery.