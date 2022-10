La sonda Lucy ripassa vicino alla Terra prima di dirigersi verso gli asteroidi di Giove

La sua missione di 12 anni prevede che ripassi in orbita terrestre per sfruttare la fionda gravitazionale.

Oggi 16 ottobre la sonda Lucy della NASA, la prima missione mai lanciata verso gli asteroidi troiani di Giove, tornerà verso la Terra sfiorando l’atmosfera, passando in un’orbita molto bassa, a soli 350 chilometri di altezza. Lanciata il 16 ottobre 2021, Lucy otterrà dalla fionda gravitazionale del nostro pianeta la spinta che le serve per raggiungere questi asteroidi mai visitati prima d’ora. Il suo viaggio durerà altri 11 anni, gli asteroidi troiani si trovano sulla stessa orbita di Giove accompagnandolo nel suo viaggio attorno al Sole.

La fionda gravitazionale della Terra posizionerà Lucy su una nuova orbita che dopo due anni la riporterà nei pressi del nostro pianeta dal quale riceverà una seconda spinta gravitazionale che darà a Lucy la velocità per raggiungere la fascia principale degli asteroidi, tra Marte e Giove, dove osserverà l’asteroide Donaldjohanson. Si sa molto poco circa le masse, la composizione chimica, la rotazione o altri parametri fisici degli asteroidi troiani di Giove che hanno la stessa età del sistema solare e potrebbero quindi raccontarci molte cose sulla sua formazione.

In questa fascia Lucy passerà vicino a sei meteoriti, raccogliendo dati e informazioni preziose: Eurybates e il suo satellite Queta, Polymele e il suo satellite, Leucus e Orus. Dopo questa osservazione tornerà verso la Terra per ricevere la terza spinta, nel 2030, che le permetterà di raggiungere una laro sciame di meteoriti, questa volta in coda al pianeta Giove, per studiarne una coppia specifica Patroclus e Menoetius, padre e figlio nella mitologia greca, che compiono il loro viaggio nello spazio legati gravitazionalmente l’uno all’altro.