Windows ma con la tecnologia dei cellulari: può funzionare? Ecco la nostra prova

Abbiamo provato per oltre un mese a lavorare e viaggiare con un Lenovo ThinkPad X13S, un notebook Window basato sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. A differenza dei computer con Cpu Intel o Amd, quelli basati su Snapdragon 8 Gen1 sfruttano una architettura derivata dal mondo degli smartphone. Può competere con quelli che da anni dominano nella scena PC? La risposta è sì accompagnata da alcuni “ma”.

Il primo, evidente, vantaggio della nuova architettura per PC è nella durata della batteria. Questo ThinkPad può lavorare ininterrottamente per oltre 12 ore senza aver bisogno di una ricarica, non scalda e non ha ventole. Il secondo punto di forza risiede nella qualità della connessione mobile. Il suo modulo 5G integrato funziona davvero bene, garantendo velocità molto elevate in rete anche dove la copertura è scadente. L’autonomia resta elevata anche se si compiono operazioni impegnative, come ad esempio giocare o fare encoding video.

Quello che ancora non funziona? Le architetture Intel/AMD e Snapdragon non sono di per loro compatibili, ma su ThinkPad S13X girano quasi tutte le applicazioni che possiamo desiderare, senza bisogno di aggiornarle grazie all’emulazione incorporata in Windows 11. Purtroppo, le prestazioni ne risentono: lo Snapdragon 8 Gen1 è molto potente, ma non quanto i processori AMD e Intel top di gamma. Inoltre, tra un programma ottimizzato e uno che gira sotto emulazione c’è una differenza di velocità del 30% circa.